На Васильевском острове открылась вторая студия Hot Yoga 36 — в старинном особняке с историческими лепнинами

Hot Yoga 36 расширилась — на 6-ой линии Васильевского острова, 21 открылось второе помещение для занятий горячей йогой. Представлены не только классические направления флагманской точки на Рубинштейна, 36, но и новый вектор — балетные классы для людей с любым уровнем подготовки.

Лозунг Hot Yoga 36 на Васильевском — «Найти своих и успокоиться». В обустройстве локации были использованы экологически чистые материалы, такие как дерево, микробетон и нетоксичные краски. Цветовая гамма отсылает к мантиям буддийских монахов — бордовый, терракотовый, оранжевый и песочный оттенки.

Кроме того, помещение располагается в историческом доме — двухэтажном особняке купца Ковригина 1836 года постройки. За все время существования здания оно не подвергалось надстройкам, а внешние архитектурные решения хорошо сохранились — классицистическая обработка фасада с лепными пальметтами над окнами второго этажа. По словам команды студии, строительство было сложным и интересным — при всем плачевном состоянии бывшей коммунальной квартиры, а ней сохранилось множество интересных артефактов прошлого.