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На Васильевском острове открылась вторая студия Hot Yoga 36 — в старинном особняке с историческими лепнинами

Hot Yoga 36 расширилась — на 6-ой линии Васильевского острова, 21 открылось второе помещение для занятий горячей йогой. Представлены не только классические направления флагманской точки на Рубинштейна, 36, но и новый вектор — балетные классы для людей с любым уровнем подготовки.

  • Здесь и далее фото: Hot Yoga 36

Лозунг Hot Yoga 36 на Васильевском — «Найти своих и успокоиться». В обустройстве локации были использованы экологически чистые материалы, такие как дерево, микробетон и нетоксичные краски. Цветовая гамма отсылает к мантиям буддийских монахов — бордовый, терракотовый, оранжевый и песочный оттенки. 

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Кроме того, помещение располагается в историческом доме — двухэтажном особняке купца Ковригина 1836 года постройки. За все время существования здания оно не подвергалось надстройкам, а внешние архитектурные решения хорошо сохранились — классицистическая обработка фасада с лепными пальметтами над окнами второго этажа. По словам команды студии, строительство было сложным и интересным — при всем плачевном состоянии бывшей коммунальной квартиры, а ней сохранилось множество интересных артефактов прошлого. 

Анна Анисимова

Специально для «Собака.ru»:

Пространство досталось в плачевном состоянии — но опыт строительства в старом фонде расселенной коммуналки у команды уже был. Под слоем обоев в стене нашли артефакты — послания в будущее от журналиста Ленинградского телевидения, под слоем штукатурки — богатую лепнину в виде лилий и перьев, которую решено было восстановить за свой счет. Сохранили камин и по традиции оставили и отреставрировали старинные двери на входе.

В студии предусмотрен большой светлый зал, оборудованный станками, пробковыми коврами, вспомогательными деревянными кирпичами и ремнями, а также проектором. Есть просторные женская и мужская раздевался с индивидуальными шкафчиками на кодовых замках для хранения вещей, душевые, фены и ресепция с изображением Карельского леса во всю сцену.

Основные элементы практик остались прежними — температура воздуха 36-40 градусов, влажность 40-50 %. В новой студии также можно заняться бикрам йогой, хатха, аштанга, нидра и пранаяма, посетить занятия по пилатесу, стретчингу, а также воркауты и балетные классы.


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