Активисты проекта Plants for Friends, которые озеленяют общественных пространств в Петербурге и Москве, высадили цветы и саженцы во дворе дома на Басковом переулке, 17. По словам организаторов акции, с этой локации начнется зеленое движение в Петербурге, а встречи активистов и просто неравнодушных обещают сделать регулярными.

В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке.

«Вчера был чудесный день за который мы благодарим вас всех, пришедшие к нам на помощь! Круто, что получилось так дружно сделать зеленее маленький кусочек Петербурга. Это же совсем не сложно — высадить растения во дворе своего дома, например. Неожиданно и радостно, что вас было так много», — поделились организаторы акции.

Напомним, специально для «Собака.ru» создатели проекта Plants For Friends составили топ неприхотливых растений, которым не страшны забывчивые хозяева, активно работающие батареи и отсутствие света. Также Plants For Friends выпустили набор открыток с акварельными рисунками и рекомендациями по уходу за растениями. Их можно купить в магазинах «Подписные Издания», «Уста к Устам», «Цветочное Бюро».