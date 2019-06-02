Центр Петербурга ожидает трехдневный цветочный фестиваль

С 11 по 13 июня в Петербурге пройдет фестиваль цветов, посвящённый году театра в России. На нем выберут лучший цветущий балкон и аэрографию на автомобиле. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте». Шоу флористики развернется на трех городских площадках, на которых выступят знаменитые европейские флористы.

11 июня в 16:00 состоится интерактивное шоу флористов на Периной линии, на следующий день в 14:00 на Невском проспекте пройдет Парад цветов, сопровождаемый военным оркестром, артистами уличных театров, ретро автомобилями и конными экипажами.

В 16 часов на Дворцовой площади состоится Дефиле оркестров, а завершится день большим гала-концертом «Бал цветов».

Также 12 и 13 июня желающие смогут посетить выставку цветочных арт-объектов под открытым небом. В этом году платформы «оживут» с помощью специально созданного приложения технологии дополненной реальности (AR).



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