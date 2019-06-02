«Мы боролись, но бюрократия победила». На Литейном закрыли книжный салон «Около Ахматовой»

В ходе проверок выяснилось, что в паспорте помещение значится «под нежилые нужды» и магазина, находящегося там на протяжении 7 лет быть не может.

Однако организация «Библиотечный Коллектор «Книжный центр»», которая владеет магазином находится в ведомстве Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовых информаций. Как и Комитет имущественных отношений она действует под управлением Смольного.

«Комитет по печати должен был дать льготу и подтвердить, что эти помещения под книготорговлю, когда этого не сделали, мы поняли, что кто-то просто хочет эти помещения. С прежним председателем была договорённость на словах, но договор они так и не подписали. В ответ на обращение за помощью в Комитет мы услышали: «Почему мы должны всех спасать?». В случае с магазином «Около Ахматовой» ирония в том, что мы по сути являемся собственностью Комитета. Мы боролись, но бюрократия победила», – прокомментировала изданию «Собака.ru» куратор книжного магазина «Около Ахматовой» Екатерина Александрова.



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