Мозаичное панно в честь героев Афганистана установят на станции метро «Проспект Славы». Ранее его пытались продать в интернете

Мозаичное панно посвященное героям Афганистана установят на строящейся станции петербургского метро «Проспект Славы». Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Работы начнутся на следующей неделе.

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Ранее на сайте интернет-сервиса по размещению объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты в честь героев Афганистана. Произведение размером 96 квадратных метров выполнено из смальты и предполагалось выступить украшением вестибюлей строящихся станции метро Петербурга — «Проспекта Славы». Авторы решили продать его от отчаяния — «Метрострой» не смог выплатить гонорар художникам-оформителям.

Напомним, что все работы, необходимые для строительства станций «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары», должны быть завершены в конце августа 2019 года.



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