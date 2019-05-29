Илья Варламов объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга (а потом сказал, что это шутка)

UPD: Илья Варламов заявил , что он не собирается становиться главой Петербурга, а заявление в Instagram было шуткой: «Сегодня ко мне в гости пришла Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Надо было обменяться телефонами и написать пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять. Я не выдвигаюсь в мэры Санкт-Петербурга, так как нет должности мэра, в губернаторы я тоже не выдвигаюсь».

О своем намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга Варламов сообщил в Instagram, назвав данную должность «мэром». «Ребят! Если честно, в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мера Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб и я рад, что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас. Присоединяйтесь к моей кампании!», — сообщил подписчикам Варламов.

Напомним, еще в ноябре 2018-го Варламов и Кац объявили грядущий, 2019 год — годом Петербурга. В это время блогеры сосредоточат свою общественную деятельность на городе. Изменением городских пространств и среды будут заниматься фонды «Внимание» и «Городские проекты». Как написал Кац, они покажут «десятки, а может и сотни примеров».

Позже блогер Илья Варламов и российский политический и общественный деятель Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они.