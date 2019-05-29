На Васильевском острове появился «бульвар обещаний Смольного», «песочница Беглова» и контейнер для сбора денег на дороги

На намывных территориях Васильевского острова появился «бульвар обещаний Смольного», «песочница Беглова» и «улица позора КРТИ». Таблички с названиями несуществующих городских объектов установили активисты города. Помимо указателей, петербуржцы решили устроить сбор денег на дороги, все вырученные средства с которого «будут отправлены с Правительство Санкт-Петербурга».

В западной части Васильевского острова теперь красуются указатели на несуществующие улицы и территории Петербурга — «бульвар обещаний Смольного», «улицу позора КРТИ», «лужу Харлашкина», «песочницу Беглова» и «грусть Вилькицкого». Кроме табличек, петербургские активисты установили контейнер для «сбора денег на дороги» — все вырученные средства предлагают передать администрации.

Напомним, петербургские активисты требуют провести референдум в защиту Южно-Приморского парка — помимо встреч, они собрали 700 физических подписей, создали петицию, которую поддержали более 2500 человек, а также требуют проведения референдума по сохранению парка, территорию которого хотят отдать для религиозных задач. Градозащитники также начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ на фасадах исторических зданий города. Градозащитники запускают информационный проект, главная цель которого — инспектировать дома, подвергающиеся ремонту. А еще активисты не дождались официальных действий администрации и самостоятельно установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина — безымянные зеленые насаждения были названы именем писателя год назад, однако опознавательные знаки там так и не появились.