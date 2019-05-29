В Петербурге стартовала двухдневная распродажа билетов на концерты, спектакли и летние фестивали

«Яндекс.Афиша» запустила двухдневную распродажу билетов на летние фестивали, концерты и спектакли Петербурга. С 29 по 31 мая можно приобрести тикеты со скидкой до 90%!

Подобная акция ежегодная — в ней участвуют 28 городов России, в том числе Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону. В дополнение к летним мероприятиям в распродаже участвует ряд фестивалей, концертов и спектаклей, которые состоятся осенью.

Например, можно приобрести билеты с 20% скидкой на автомобильную ретро-выставку Original Meet в «Севкабель Порту», которая пройдет 7 и 8 сентября, мультимедийное балетное шоу «Времена года» в Планетарии №1, спектакль «Прикинь, что ты — Бог» в Театре имени Комиссаржевской и музыкальный фестиваль Zavtra — с Иваном Дорном, All in Orchestra и Therr Maitz.

Напомним, ранее компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса, который называется «Аура». Технология использует искусственный интеллект и нейросети — они учитывают данные, которые уже доступны «Яндексу» или предоставит пользователь. А еще «Яндекс» представила свои новые разработки на ежегодной конференции Yet another Conference. Среди новинок — сеть облачных ресторанов, технология «умный дом» под управлением голосового помощника «Алиса», а также «Яндекс.Модуль».