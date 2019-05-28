Объединение петербургских краеведов «Гэнгъ» совместно с КГИОП закрепят деревянные панели в доме Бернштейна

Петербургские краеведы и номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года «Гэнгъ» совместно с КГИОП закрепят деревянные панели в доме Бернштейна на 2-й Советской улице, 21. Сейчас они отходят от стен и в любой момент могут рухнуть — под наблюдением специалистов комитета участники краеведческой ячейки вернут панели на место, а также разместят временные вставки из тонированной фанеры туда, где их недостает.

Пристальное внимание на состояние парадной Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратил после обращения объединения «Гэнгъ». Ранее волонтеры краеведческий ячейки сделали здесь уборку — из-за деревянных панелей тогда извлекли более 300 литров мусора.

31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций, реставратора первой категории Александра Багирова закрепят панели, а туда, где дерево утрачено, установят временные вставки из тонированной фанеры. Акция состоится в рамках инициированного КГИОПом «Соседского дня».

Доходный дом Р.И. Бернштейна построен по проекту архитектора Сегаля в 1901 году. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.

20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. А еще «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.