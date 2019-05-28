Дача Рубинштейна, маяк, здание института и депо: КГИОП пополнил списки регионального значения

Распоряжение о внесении зданий в реестр памятников регионального значения будет подписано председателем КГИОП Сергеем Макаровым. Так, была признана архитектурная важность бывшего сада усадьбы Антона Рубинштейна на Знаменской улице в Петергофе. На петергофской даче композитор жил с 1874 года, здесь же скончался в 1894 году — парк был разбит к 1842 году и сохранялся без существенных изменений до начала XX века. Здесь в гостях у Рубинштейна бывали известные деятели культуры, а ораниенбаумский спуск долгое время назывался Рубинштейновской улицей.

Памятником также признали Толбухин маяк в Финском заливе, расположенном на расстоянии 5,2 километра от острова Котлин — заложенный еще Петром I в 1718 году, он является одним из старейших маяков Петербурга, а также первым маяком в России, огонь которого зажигался постоянно в определенное время.

Главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова на Кадетской линии, 5 получило статус выявленного памятника еще в 2017 году. Здание университета располагается на территории бывшего сада усадьбы Меньшикова. Главное здание института никогда не перестраивалось и сохранило комплексную отделку интерьеров, обладающую высокой художественной ценностью. В оформлении помещений использованы лепные композиции, монументальная живопись, облицовка из мрамора и искусственного мрамора, колонны, пилястры, встроенная мебель.