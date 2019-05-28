Дача Рубинштейна, маяк, здание института и депо: КГИОП пополнил списки регионального значения
КГИОП пополнил списки зданий, представляющих региональное значение — архитектурными памятниками признали бывший сад дачи Рубинштейна, Толбухин маяк, главное здание Государственного оптического института имени Вавилова, депо Николаевской железной дороги, дом Трофимовых и дачу Крючкова в Репино.
Распоряжение о внесении зданий в реестр памятников регионального значения будет подписано председателем КГИОП Сергеем Макаровым. Так, была признана архитектурная важность бывшего сада усадьбы Антона Рубинштейна на Знаменской улице в Петергофе. На петергофской даче композитор жил с 1874 года, здесь же скончался в 1894 году — парк был разбит к 1842 году и сохранялся без существенных изменений до начала XX века. Здесь в гостях у Рубинштейна бывали известные деятели культуры, а ораниенбаумский спуск долгое время назывался Рубинштейновской улицей.
Памятником также признали Толбухин маяк в Финском заливе, расположенном на расстоянии 5,2 километра от острова Котлин — заложенный еще Петром I в 1718 году, он является одним из старейших маяков Петербурга, а также первым маяком в России, огонь которого зажигался постоянно в определенное время.
Главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова на Кадетской линии, 5 получило статус выявленного памятника еще в 2017 году. Здание университета располагается на территории бывшего сада усадьбы Меньшикова. Главное здание института никогда не перестраивалось и сохранило комплексную отделку интерьеров, обладающую высокой художественной ценностью. В оформлении помещений использованы лепные композиции, монументальная живопись, облицовка из мрамора и искусственного мрамора, колонны, пилястры, встроенная мебель.
Круглое и веерное депо Николаевской железной дороги на Невском проспекте, 85 также включено в реекст. Здание круглого депо возводилось по проекту архитектора Рудольфа Желязевича совместно с американским инженером Джорджем Уистлером одновременно со строительством здания Николаевского железнодорожного вокзала. Веерное депо появилось в Петербурге в 1896-1897 годах по проекту архитектора Антона Клевщинского. Фасад веерного депо выходит на набережную Обводного канала. Несколько лет назад в здании произошел пожар, и сейчас оно выведено из эксплуатации.
Рабочая группа КГИОПа также согласилась со включением в единый государственный реестр зданий дома Трофимовых на Синопской набережной, 28 и дачи И.С. Крючкова в Репино — последнее является единственной оставшейся постройкой в Куоккале до 1917 года.
Напомним, ранее стало известно, что спортивно-концертный комплекс «Петербургский» может стать памятником. Заявление с предложением присвоить ему статус объекта культурного наследия федерального значения уже направили в КГИОП — за подписями президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова и председателя Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антона Иванова.
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