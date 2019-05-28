Ленинградские «скамейки-диваны» вернулись в город, но довольны этим не все. Почему?

На Васильевском острове установили «ленинградские диваны» — легендарные скамейки с закругленными формами. Раньше такие места для отдыха стояли вдоль набережных и аллей, но в начале 2000-х годов были демонтированы. Но авторам этого проекта, победившего в «Твоем бюджете», Марии Тинике и Валентине Соловьевой пришлось преодолевать препятствия: сначала чиновники несколько месяцев не могли решить, кто должен этим заниматься, а спустя несколько дней после установки неизвестный петербуржец потребовал убрать одну из лавочек, потому что на ней собирается шумная компания. Координатор общественного движения «Красивый Петербург» Валентина Соловьева написала колонку о произошедшем, а также о том, почему собирающиеся на скамейках бездомные — не повод не заниматься благоустройством города.

Новые лавочки на Васильевском острове

Почему так сложно установить скамейки на улицах? В этом году в рамках проекта «Твой бюджет» на Васильевском острове были установлены скамейки – на бульварах, в сквере на Среднем проспекте и у станции метро «Василеостровская». И если в зеленых зонах (бульвары и сквер) Комитет по благоустройству не слишком легко, но все-таки согласился на это, то с площадью у метро возникли трудности. Уже после согласования и закупки оказалось, что «диваны» ставить все-таки не хотят. Несколько месяцев ушло на то, чтобы разобраться в ситуации и уговорить Комитет, что места для отдыха здесь необходимы. Дело в том, что в текущем законодательстве нет прямого указания, кто должен устанавливать лавочки на улично-дорожной сети (в том числе на тротуарах и пешеходных зонах). Никакого запрета на установку мебели также нет, но ни Комитет по благоустройству, ни районная администрация не хотели взять обязательства на себя. Такая же ситуация сложилась в Центральном районе. После моего обращения с просьбой поставить скамейки на пешеходной Малой Конюшенной улице, ведомства многократно пересылали друг другу мое письмо, пытаясь доказать, что эта задача находится в компетенции другого органа.

Официальные письма, в которых ведомства пытаются перенаправить задачу коллегам

Официальные письма, в которых ведомства пытаются перенаправить задачу коллегам

Официальные письма, в которых ведомства пытаются перенаправить задачу коллегам

Официальные письма, в которых ведомства пытаются перенаправить задачу коллегам

Для такого простого и необходимого действия как установка скамеек на улицах не прописаны ответственные органы и последовательность шагов. Однако этому ничто не мешает, кроме привычки находить причину не делать вместо того, чтобы найти способ сделать.

Новые лавочки на Васильевском острове

Кто-нибудь всегда будет недоволен После установки скамеек на одной из линий Васильевского острова в администрацию обратился горожанин, под чьим окном по ночам стала собираться шумная компания. Принято считать, что в таком случае лавочку нужно убирать, но это не решение. Нарушители спокойствия переместятся в другое место, под окна к другим людям – тем, которые не станут звонить в администрацию и жаловаться. Таким образом проблема станет невидимой для чиновников, но для петербуржцев останется неизменной. Нужно лечить болезнь, а не симптомы – в данном случае нарушение общественного порядка «лечится» обращениями в полицию. Это сложнее, чем просто ликвидировать скамейку, но только это и решит проблему, и не лишит всех остальных жителей места для отдыха.

Новые лавочки на Васильевском острове

Нужны ли на улицах скамейки? Удобный для жизни город – это, в первую очередь, тот, где жители проводят время на улице. В некомфортном и неправильно организованном мегаполисе люди курсируют между домом, работой и торговыми комлексами, а улицы не воспринимаются как места для досуга. Чтобы люди выходили из помещений, нужно, чтобы пространство располагало к этому: зелень защищала от шума машин, было чисто и безопасно, были места, где можно отдохнуть, пообщаться, полюбоваться видом или почитать книгу. Скамейки необходимы всем, но особенно они нужны тем, кто не может долгое время находиться на ногах – пожилым людям и родителям с маленькими детьми.

Новые лавочки на Васильевском острове

«На них будут спать бездомные!» Один из наиболее распространенных аргументов против скамеек в городе – «на них будут спать бомжи» или «на них будут собираться алкоголики». Но число бездомных в городе не зависит от количества скамеек, они не вырастают на них как грибы. Более того, даже если уничтожить все места для отдыха, маргинальные группы людей не испарятся и не переедут в другие города, а лишь будут находить иные пространства для времяпрепровождения, например, остановки, детские площадки, подвалы, чердаки и парадные. Бороться следует не с проявлениями, а с причиной, и создание неудобной городской среды, на самом деле, здесь не поможет, так как у людей, живущих на улице, и так низкие требования. Зато удобство и привлекательность пространства влияет на то, будут ли в нем проводить время остальные люди. Если оно будет недружелюбным, то в нем останутся только те, кому больше некуда пойти, что снизит уровень комфорта и безопасности для горожан. Напротив, благоустроенное качественное общественное пространство привлечет петербуржцев и в нем будет нечего бояться.

Новые скамейки у станции метро «Василеостровская»

«Скамейки сломают и украдут» Во-первых, это редкая ситуация для популярных общественных пространств. Красть и ломать скамейки на глазах у десятков прохожих, в поле зрения камер уличного видеонаблюдения будет не так-то просто. В Петербурге есть места, где издавна стоит уличная мебель, и ее не крадут и не портят. Во-вторых, конечно, обслуживать и ремонтировать скамейки иногда придется – как и любой другой объект, находящийся в городском пространстве, это абсолютно нормально. Если одну лавочку из ста украдут, а десяток сломают – это лишь повод оперативно провести обновление. В-третьих, объекты должны быть вандалоустойчивыми, если скамейка ломается от одного пинка ногой, и ее можно быстро погрузить в легковой автомобиль – это говорит о неудачном техническом решении, но не о провальности самой идеи.

Скамейки – не для красоты, а для того, чтобы сидеть У нас в городе любят сооружать гранитные места для сидения, но это делать нельзя, как бы «по-петербургски» это не смотрелось. На таких скамейках невозможно сидеть с комфортом в любую погоду. Уличная мебель должна иметь теплоизолирующее покрытие, и дерево в данном случае – лучший вариант. Что делать? Требовать комфортной городской среды, в которой у нас будет возможность гулять не только по паркам, но и по улицам и набережным, где у желающих будет возможность посидеть и отдохнуть. Писать обращения в администрацию города и района, в Комитет по благоустройству с предложениями мест для установки скамеек. Предлагать менять и уточнять регламенты, постановления и нормативные документы (да, так тоже можно), прописать в них последовательность действий и ответственных за установку уличной мебели. Общественный запрос – мощная сила, которая и определяет, в какую сторону будет идти развитие Петербурга.