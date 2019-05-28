В Ботаническом саду ожидают цветение «Царицы ночи» (бутон раскрывается один раз в год!)

Сегодня, 28 мая, в Ботаническом саду БИН РАН на улице Профессора Попова, 2 ожидают цветение «Царицы ночи» — «звезды» коллекции Ботсада. Бутон раскрывается только один раз в году и радует своей красотой лишь несколько часов. По этому случаю оранжереи будут работать по продленному графику.

Сегодня Ботанический сад продлит свою работу до 23:00. С 19:00 в кассах будут продаваться билеты на вечерние экскурсии по тропическим оранжереям, старт первой назначен на 19:30.

Селеницереус крупноцветковый, известный петербуржцам по неформальному названию «Царица ночи», выращивается в тропических оранжереях Ботанического сада БИН РАН с 1924 года — он попал в Петербург с побережья Карибского моря. Растение знаменито тем, что цветет только один раз в году. По городской традиции, в вечер и ночи его цветения Ботсад продлевает время своей работы и время впуска посетителей в оранжерею.

Напомним, в 2018 году в Ботаническом саду БИН РАН одновременно раскрылись три «Царицы ночи» — в ночь на 25 мая. Посмотрите наш фоторепортаж, как это было годом ранее. А еще петербургские активисты недовольны новым видом отреставрированных декоративных элементов на фасаде Дома для сотрудников Ботсада на Петроградской. 12 марта горожане обратили внимание на несоответствие внешнего вида лепного элемента. «Такая вот реставрация нынче — не могут даже копию точную сделать», — пишут петербуржцы в социальной сети.