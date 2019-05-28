Петербургские активисты требуют провести референдум в защиту Южно-Приморского парка

Вечером 27 мая в Южно-Приморском парке провели второй митинг в защиту — на территории зеленых насаждений хотят возвести комплекс религиозных зданий. Помимо встреч, петербургские активисты собрали 700 физических подписей, создали петицию, которую поддержали более 2500 человек , а также требуют проведения референдума по сохранению парка.

В Избирательную комиссию муниципального образования Южно-Приморского округа требование о проведении референдума и необходимые для этого документы передадут уже на этой неделе. Инициативная группа настаивает, чтобы решение о застройке парка решалось именно жителями района. 700 физических подписей в защиту парка также будут переданы на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.

Горожане требуют вернуть территории, отведенные для нужд церкви, в общий доступ и провести капитальный ремонт парка, «чтобы он полноценно выполнял свои рекреационные функции». «Южно-Приморский парк закладывался в 1960 году как продолжение «изумрудного ожерелья» нашего города — «Петергоф советского времени» с торжественным выходом к Финскому заливу. От планируемой в прошлом веке территории парка на сегодня осталось 10%. Парковый выход к морю застраивается жилыми кварталами, в которых новые зеленые насаждения общего пользования не предусмотрены. Поэтому любое урезание территорий уже существующих парков болезненно воспринимается жителями», — говорится в петиции активистов на сайте Change.org.

Напомним, ранее стало известно, что 17 тысяч квадратных метров Южно-Приморского парка хотят застроить религиозными зданиями. На территории уже возвели строительный забор, загораживающий часть зеленых насаждений. В 2006 году часть парка выделили для строительства небольшой деревянной церкви, однако со временем проект принял больший масштаб.