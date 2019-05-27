Выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы вернулся — и забрел в опасную зону

Выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Мартик вернулся — он «решил узнать, как без него идут дела», однако забрел в опасную зону. Он находится в Сестрорецкой губе — самом насыщенном мережами и заколами участке акватории Финского залива.

Сотрудники Фонда снабжают каждого подопечного специальными трекерами, с помощью которых удается следить за их перемещениями. Так, вчера выпускник фонда по кличке Мартик был обнаружен между Тотлебеном и Обручевым в Сестрорецкой губе — самом опасном участке акватории Финского залива. Там легко можно попасть в многочисленные мережи — рыболовные сети, натянутые на обруч.

«Наш выпускник Мартик решил узнать, как без него идут дела в Центре, и приплыл в Сестрорецкую губу. Недавно он находился между Тотлебеном и Обручевым, и пока новых сигналов не было. Сестрорецкая губа — самый насыщенный мережами и заколами участок акватории Финского залива. Мережи — смертельные ловушки для тюленят, вероятность встречи с ними у Марта высока, и мы сейчас очень волнуемся», — сообщили в фонде.

Напомним, в конце марта погодные условия неблагополучно сказывались на жизни нерп — тогда двоих тюленят вынесло на берег ветром и подвижками льда. Один — еще белек, второй почти перелинял «и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости». В мае волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель живет вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. Несмотря на то, что животное хорошо социализировано, а неравнодушные систематически подкармливали тюленя и охраняли, найденыш сильно потерял в весе.