Борис Эйфман и Николай Мартон удостоились премии правительства Петербурга за достижения в области культуры

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения премий правительства Санкт-Петербурга за достижения в области культуры — награды за 2018 год удостоились более 20 человек, среди которых балетмейстер Борис Эйфман и актер театра и кино Николай Мартон.

Народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман удостоился премии за создание балетного спектакля «Эффект Пигмалиона». «Для меня это очень важное событие в жизни нашего театра, потому что это знак внимания и отличия нашего театра, который уже 42 года создает очень успешное в мире искусство современного балета. Эта премия есть знак не только внимания правительства, но и знак достойной оценки нашего творчества», — прокомментировал получение премии Эйфман.

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Николай Мартон был награжден за выдающийся вклад в развитие культуры — в 1962 году артист получил приглашение поступить в труппу Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина, за время работы в котором сыграл более 90 ролей. «56 лет тому назад судьба подарила мне Александринский театр, и в этом же году я стал гражданином великого города Ленинграда, Санкт-Петербурга. И этот город, и этот театр — моя жизнь и моя судьба», — отметил во время церемонии Мартон.

Премии правительства Петербурга за достижения в области культур за 2018 год также удостоились художник Сергей Пен — за создание картины «Линейный корабль «Ингерманланд»», Ингмар Витвицкий — за создание спортивно-развлекательного центра на острове Бычий, авторы полнометражного анимационного фильма «Три богатыря и Наследница престола» Константин Бронзит, Сергей Сельянов, Александр Боярский и другие деятели искусства.

Напомним, сегодня лауреаты премии правительства Петербурга за достижения в области культуры за 1996 и 1995 года соотвественно Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили получили именные плиты на «Аллее звезд» на театральной площади перед ТЮЗом имени Брянцева. Именные таблички с золотыми звездами и фамилиями театральных деятелей Санкт-Петербурга, прославляющих культуру города, появляются на «Аллее звезд» ежегодно с 2016 года. Ранее в Петербурге завершилось строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана. Его площадь — 3 645 кв. метров, обучаться в нем могут сразу 440 танцоров, а помещение театра рассчитано на 450 зрителей.