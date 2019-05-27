Буддийский дацан Гунзэчойнэй внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев

Петербургский буддийский храм дацан Гунзэчойнэй внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев — перечень архитектурных достижений современности, объектов, которые являются достойными продолжателями традиций лучших петербургских зодчих. Среди отмеченного — проведения реставрационных работ под контролем КГИОП, а также труд молодых художников из академии имени Штиглица, которые занимались восстановлением росписей дацана.

В 2015 году петербургский дацан Гунзэчойнэй был включен в реставрационную программу КГИОПа — уже тогда были выполнены работы по ремонту и реставрации фасадов храма и ограды комплекса. Облагородили облицовки стен и цоколей, штукатурные профилированные и лепные детали, керамические облицовки фасадов и заполнения проемов, балкон северного фасада, портик южного фасада с перекладкой крыльца, восстановлено историческое цветовое решение здания, парадные ворота храма. Также были воссозданы декоративные элементы на фасаде — хвост лани, колокольчики колеса вероучения, элементы чжалсанов и декоративные вставки в круглые окна, утраченные в процессе существования дацана.

В 2016 году были воссозданы исторические интерьеры третьего этажа храма, в 2017 году отреставрированы боковые пределы дацана. Тогда восстановили метлахскую плитку и золоченые детали. В 2017 году был отреставрирован центральный неф Молельного зала, помещения вестибюлей и лестничных клеток. В 2019 году по программе КГИОП выполняется реставрация интерьеров утилитарных помещений 4 и 5 этажей храма.