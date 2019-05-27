Буддийский дацан Гунзэчойнэй внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев
Петербургский буддийский храм дацан Гунзэчойнэй внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев — перечень архитектурных достижений современности, объектов, которые являются достойными продолжателями традиций лучших петербургских зодчих. Среди отмеченного — проведения реставрационных работ под контролем КГИОП, а также труд молодых художников из академии имени Штиглица, которые занимались восстановлением росписей дацана.
В 2015 году петербургский дацан Гунзэчойнэй был включен в реставрационную программу КГИОПа — уже тогда были выполнены работы по ремонту и реставрации фасадов храма и ограды комплекса. Облагородили облицовки стен и цоколей, штукатурные профилированные и лепные детали, керамические облицовки фасадов и заполнения проемов, балкон северного фасада, портик южного фасада с перекладкой крыльца, восстановлено историческое цветовое решение здания, парадные ворота храма. Также были воссозданы декоративные элементы на фасаде — хвост лани, колокольчики колеса вероучения, элементы чжалсанов и декоративные вставки в круглые окна, утраченные в процессе существования дацана.
В 2016 году были воссозданы исторические интерьеры третьего этажа храма, в 2017 году отреставрированы боковые пределы дацана. Тогда восстановили метлахскую плитку и золоченые детали. В 2017 году был отреставрирован центральный неф Молельного зала, помещения вестибюлей и лестничных клеток. В 2019 году по программе КГИОП выполняется реставрация интерьеров утилитарных помещений 4 и 5 этажей храма.
Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» на Приморском проспекте, 91 был задуман для постройки в 1900 году. Архитектурный проект храма в соответствии с канонами тибетской архитектуры был разработан в 1909 году студентом Института гражданских инженеров Н. М. Березовским и архитектором Гавриилом Барановским — автором проекта Елисеевского гастронома на Невском проспекте. Строительство продолжалось с 1909 по 1915 год. Первое буддистское служение состоялось 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых. Статуя Будды для вновь открытого храма была подарена королем Сиама Рамой Пятым. Освящение храма состоялось 10 августа 1915 года. Первым настоятелем стал лама Агван Лобсан Доржиев — представитель Далай-ламы XIII и автор идеи постройки дацана.
Напомним, ранее верховный глава Тибета и духовный лидер тибетского буддизма Далай-Лама XIV подарил статую Будды единственному на северо-западе дацану — петербургскому храму Гунзэчойнэй. Храм уникален тем, что в 1900-х годах вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII.
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