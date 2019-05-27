Фоторепортаж: в Петербурге прошли праздничные мероприятия в честь 316-летия со дня основания города

Вчера, 26 мая, Петербург отметил свое 316-летие. Первым масштабным мероприятием в программе празднования Дня города стал городской велопробег — любители активного отдыха проехали через весь Невский, мимо Дворцовой площади, Троицкого моста и крейсера «Авроры». На Невский также вышли тысячи барабанщиков — они установили рекорд Гиннеса по самому массовому крещендо в мире. Завершением программы стал седьмой масштабный фестиваль «Классика на Дворцовой», старт «Поющих мостов» и вечерний салют в небе над городом. «Собака.ru» собрала самые яркие фотографии празднования.