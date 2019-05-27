Фоторепортаж: в Петербурге прошли праздничные мероприятия в честь 316-летия со дня основания города
Вчера, 26 мая, Петербург отметил свое 316-летие. Первым масштабным мероприятием в программе празднования Дня города стал городской велопробег — любители активного отдыха проехали через весь Невский, мимо Дворцовой площади, Троицкого моста и крейсера «Авроры». На Невский также вышли тысячи барабанщиков — они установили рекорд Гиннеса по самому массовому крещендо в мире. Завершением программы стал седьмой масштабный фестиваль «Классика на Дворцовой», старт «Поющих мостов» и вечерний салют в небе над городом. «Собака.ru» собрала самые яркие фотографии празднования.
-
@alina.guskova
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Днём рождения,Петербург! 🖤 #vsco #vscocam #vscospb #saintp #vscogood #instagood #me #love #girl #instagram #instadaily #vscodaily #saintpetersburg #russia #russiangirl #закат #впитережить #впитерепить #summer #лето #санктпетербург #спб #питер #sky #небо #дворцоваяплощадь #небо #sky #деньгорода
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С днём рождения Санкт-Петербург!!! Спасибо всем людям кто вчера пришёл ,не смотря на погоду ! И спасибо @classicgalaspb за такой восхитительный праздник! M.M ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • • • #mariamudryak #2019 #soprano #opera #operasinger #operalive #operasingersofinstagram #italy #france #opera #soprano #мариямудряк #санктпетербург #деньгорода #классиканадворцовой #stpetersburg
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сидишь в центре Санкт -Петербурга и восхищаешься 🙏🏼 созвездие любимых артистов, золотые голоса, невероятный колорит зимнего дворца и декораций👏🏼👏🏼👏🏼 мечтая попасть на это событие не обращаешь внимание, что у тебя замёрзли ноги, насквозь промокли любимые туфли, на тебе два дождевика, пледы, и даже зонт в руках 🙈 Спасибо всем этим отважным ребятам на сцене за их труд и всепоглощающий талант🙏🏼👏🏼💐 Bravissimi!!! _________________ #mariaaleida #mariamudryak #veronikadzhioeva #ildarabdrazakov #opera #singer #belcanto #sanktpeterburg #russia #voice #soprano #bass #coloratura #mood #inspiration #опера #марияалейда #мариямудряк #вероникаджиоева #ильдарабдразаков #голос #концерт #сопрано #бас #колоратура #вдохновение #санктпетербург #классиканадворцовой #классиканадворцовой2019
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.