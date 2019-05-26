Барабанщики на Невском проспекте установили рекорд Гиннесса

26 мая в честь Дня города на Невский проспект вышли тысячи барабанщиков в ярких костюмах, чтобы сыграть самое массовое крещендо в мире. Члены жюри во главе с прилетевшим из Лондона представителем книги рекордов Гиннесса Правином Пателем официально зафиксировали новый мировой рекорд.

Во время исполнения крещендо Правин Патель отмечал игру музыкантов, не сбивается ли ритм, стоят ли исполнители в одну линию. В итоге председатель комитета Гиннесса резюмировал, что все непростые условия были выполнены, рекорд установлен.

Напомним, что разогрев барабанщики начали с того, что побили свой прошлогодний рекорд — исполнили самое большое барабанное тутти России. После выступления ритм секции, на улицы Невского вышли спортсмены, представители экстремальных видов спорта. Завершилось мероприятие общегородским флешмобом. Петербуржцы выстроились в один большой хэштег #СПБ.

Сегодняшний День города начался с парада велосипедистов. Их маршрут пролегал через весь Невский, а дальше, движение пошло по набережным в парк 300-летия. Это первое масштабное мероприятие в программе празднования Дня города.