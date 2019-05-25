Скоростной трамвай до Петергофа остался без инвестиций

Правительство Петербурга отказалось от идеи скоростного трамвая до Петергофа. Об этом сообщил Комитет по инвестициям в ответном письме к местному жителю Кириллу Белоусову.

В документе от Комитета по инвестициям, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Наш Петергоф», говорится, что «указанный проект не показал достаточной экономической эффективности». Представители комитета объяснили, что маршрут длинный, а застройка по пути — точечная.

Тем не менее в ответе ведомства подчеркнули, что на данный момент «прорабатывается вопрос улучшения транспортной доступности юго-западной части Санкт-Петербурга за счет средств бюджета».

Ранее мы писали, что Петергоф вошел в топ-10 самых посещаемых музеев мира, а также, что частную трамвайную сеть «Чижик» полностью запустят в Петербурге осенью 2019 года.