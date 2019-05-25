Фоторепортаж: в центре Петербурга проходит парад ретро автомобилей

В эти минуты на Невском проспекте проходит парад ретро транспорта, приуроченный ко Дню города. Автоколонна уникальных машин двигается начиная с Морской набережной за автомобилем «ГАЗ» с открытым кузовом типа «фаэтон», который в 1930-е годы использовался в качестве такси.