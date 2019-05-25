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Фоторепортаж: в центре Петербурга проходит парад ретро автомобилей

  • Фото: "Фонтанка.ру"

  • Фото: "Фонтанка.ру"

  • Фото: "Фонтанка.ру"

В эти минуты на Невском проспекте проходит парад ретро транспорта, приуроченный ко Дню города. Автоколонна уникальных машин двигается начиная с Морской набережной за автомобилем «ГАЗ» с открытым кузовом типа «фаэтон», который в 1930-е годы использовался в качестве такси. 

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РЕТРОПАРАД-2019 #ДеньГорода Невский проспект встречает колонну ретротроллейбусов, которая идет первой в ретропараде. Дорогу музейным экспонатам прокладывает самый взрослый троллейбус ЯТБ-1, который помнит еще первый городской маршрут, открывшийся в 1936 году. Первая троллейбусная линия проходила как раз по Невскому проспекту, так что здесь наш талисман ЯТБ-1 чувствует себя на своем месте и наверняка испытыаает ностальгию. Вспоминает, как 83 года назад во времена его молодости горожане также тепло встречали новый вид транспорта - "безрельсовый трамвай", т.е. троллейбус😁 #ГЭТ #Горэлектротранс #трамвай #троллейбус #ретропарад #Петербург #ВсемПоПути #GETfun #НевскийПроспект #Невский #выходные

Публикация от СПб ГУП «Горэлектротранс» (@spbget)

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#spbtransportfest

Публикация от YanaVolkova (@pototskin)

В параде принимают участие: желтые «Икарусы», пожарный «ЗИЛ» 1980-х годов, довоенный автомобиль ГАЗ М-1, трофейный немецкий автомобиль DKW с деревянным кузовом, ГАЗ М-20 «Победа» и многие другие.

Парад завершится на Инженерной улице, где желающие смогут сфотографироваться с редкими моделями машин.



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