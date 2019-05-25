18+

В субботу в Петербурге ожидаются дожди

Сегодня, 25, мая в Петербурге пройдут кратковременные дожди, однако температура воздуха повысится до +17 градусов. Синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сообщают, что  кратковременные осадки ожидаются во второй половине дня. 

Юго-западный  ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается понижение атмосферного давления. 

В воскресенье погода не поменяется, а во вторник столбик термометра опустится до +12 градусов. Дожди не прекратятся. 

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют аномально теплую погоду для середины мая — с понедельника по среду петербуржцев ждут по-летнему жаркие деньки и теплые ночи. Однако ситуация изменится в среду. С 22 мая в город придут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. 



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.



Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также