В субботу в Петербурге ожидаются дожди

Сегодня, 25, мая в Петербурге пройдут кратковременные дожди, однако температура воздуха повысится до +17 градусов. Синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сообщают, что кратковременные осадки ожидаются во второй половине дня.

Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается понижение атмосферного давления.

В воскресенье погода не поменяется, а во вторник столбик термометра опустится до +12 градусов. Дожди не прекратятся.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют аномально теплую погоду для середины мая — с понедельника по среду петербуржцев ждут по-летнему жаркие деньки и теплые ночи. Однако ситуация изменится в среду. С 22 мая в город придут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер.