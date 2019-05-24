Уличный художник Леша Бурстон создал арт-объект «Мучайник». Работа появилась на Невском проспекте неподалеку от альма-матер «чайных» промоутеров Hangetsu Tea и изображает молодого человека, повешенного на решетке с выжженным на груди словом «чай».

Бурстон изобразил молодого человека, привязанного за руки к решетке при входе в чайный магазин Hangetsu Tea, где работают промоутеры, на назойливость которых долгое время жалуются петербуржцы. На груди изображенного выжжено слово «чай».

«Арт-объект посвящен всем, кто пострадал от чайного террора в этом месте. Данная работа является гиперболой событий и показывает, к чему может привести агрессивный маркетинг на примере одной компании», — подписал свою работу художник. Бурстон также отметил, что работа приурочена к выходу видеоролика петербургского блогера Vlad Slav, которая в скором времени будет им представлена.

Напомним, в конце апреля петербуржцы запустили флешмоб #мынебудемчай против навязчивых промоутеров на Невском и Лиговском. Инициатором выступил Дмитрий Парфенов — у его друга девушка-промоутер сначала отобрала скейт, а потом сломала ему нос ногой. Спустя несколько дней «чайных» промоутеров задержали на Невском проспекте — очевидец утверждал, что сотрудники в форме зашли в магазин Hangetsu Tea, а затем вывели оттуда несколько подростков.

Промоутеры чайного магазина Hangetsu Tea распылили перцовый баллончик в лица художникам, которые стоят неподалеку от станции метро Невский проспект, у дома №34. По словам очевидцев, конфликт возник после того, как художники сделали замечание по поводу слишком агрессивной тактики продаж, которую применяют «чайные» промоутеры.

А еще на днях Леша Бурстон создал первую «легальную» стену для стрит-арта — самодельная конструкция установлена на площади возле торгового комплекса «Галерея». Акция стала ответом артиста на законопроект о легализации уличного искусства, который был принят депутатами ЗакСа в феврале этого года.