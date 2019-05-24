Утки, идущие в Летний сад по переходу, станут символом регионального Союза пешеходов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, возглавляющий региональное отделение Союза пешеходов России, решил сделать главную сенсацию вчерашнего дня — уток, переходящих дорогу по пешеходной зоне возле Летнего сада — символом Союза. Пернатые вдохновили депутата на создание изображения — теперь он ищет готовых к сотрудничеству художников. Пример для подражания!

«Решили сделать уток , перешедших набережную у Летнего сада по пешеходному переходу, официальным символом регионального Союза пешеходов. В городе, к сожалению повышенная аварийность, а этот случай может стать хорошим примером. Ищу художника! Нужны: утки, идущие к Летнему саду по пешеходному переходу, и часть решетки Летнего сада как символа Санкт-Петербурга. Примем в дар с большой благодарностью или, конечно, за вознаграждение!», — сообщил Цивилев. Депутат убежден — утки стали примерным случаем соблюдения правил дорожного движения как для водителей, так и пешеходов.

Напомним, вчера, 23 мая, петербуржцы поделились умилительной видеозаписью — две утки направляются в Летний сад по пешеходному переходу. Побывав на Дворцовой набережной, представительницам пернатых захотелось осмотреть и близлежащие достопримечательности — но чтобы это сделать, им необходимо было для начала перейти дорогу. «Опять утки умнее пешеходов и велосипедистов», «Какие умницы, по правилам шагают!», «Даже утки культурные — по зебре переходят. Вот что значит «культурная столица»!», — отреагировали в комментариях петербуржцы.