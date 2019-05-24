«Когда-нибудь здесь будет что-нибудь»: парку на Заречной улице посвятили инсталляцию

На Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь». Петербургский уличный художник Loketski, не дожидаясь официального начала работ, заложил первый камень будущего парка на Заречной улице.

Территория между улицами Заречная и Валерия Гаврилина отдана под обустройство парка, общая площадь которого составит 18,2 гектара. Пока застройщик только готовится к работам, которые намечены на 2019 год, жители Парнаса активно пользуются пустырем для прогулок и пикников.

Новая работа призвана привлечь внимание к благоустройству территории для комфортного времяпрепровождения петербуржцев. «Жители Парнаса заслуживают лучшего места для гуляний, чем эта поляна со строительным мусором на Заречной улице. Пора заложить первый камень в основание давно обещанного парка! Почетную роль камня исполняет вросший в землю осколок бетонной плиты. На нем установлена памятная доска с надписью «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь». Надеюсь, эти слова окажутся пророческими и совсем скоро воплотятся в жизнь», — отметил автор инсталляции.

Напомним, ранее петербургский уличный художник Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувство» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Ранее Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, у мусорных контейнеров на Парнасе, на улице Николая Рубцова, 11, появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. А на православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц — из бетона.