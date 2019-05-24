В одном из домов в центре Петербурга открылась автомойка — над ней располагаются жилые квартиры

18 апреля в цокольном этаже жилого дома №29 на проспекте Бакунина в Петербурге открылась автомойка и сервис — прямо над ней располагаются квартиры. Полтора месяца активисты и жители здания говорили о запахе химии в квартирах, указывали на несогласованную с ними перепланировку, а также том, что воду для мытья машин сливают из домовой системы отопления. Однако из официальных ответов градоначальников на жалобы следует, что никаких проблем в таком соседстве нет.

«Жители не струхнули и тут же написали всюду, куда могли. Они жаловались на то, что никаких моек и сервисов без согласования с собственниками быть не может, в квартирах пахнет химией, воду для мойки машин сливают прямо из домовой системы отопления, на первом этаже сделали перепланировку и снесли несущую стену», — рассказывают активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Исходя из официальных ответов градоначальников на жалобы жителей дома, никаких проблем в том, что мойка находится «по-соседству», нет. По словам активистов, правоохранительные органы «еще вчера считали ситуацию абсолютно нормальной». После нескольких отмененных встреч с жителями вчера, 23 мая, с ними встретился глава Центрального района Максим Мейскин. Активисты утверждают, что он «уже дал распоряжения своим заместителям», однако какие именно — не уточняется.

Напомним, ранее лейбл Black Star использовал эскизы Покраса Лампаса без его разрешения — в интерьере автомойки Black Star Car Wash. Покрас Лампас также отметил, что прекращает какую-либо работу с лейблом Black Star и артистами «до тех пор, «пока там будет эта роспись». По мнению каллиграфа, лейбл допустил сугубо непрофессиональное отношение.