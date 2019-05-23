Видео дня: утки переходят по пешеходному переходу от Дворцового моста к Летнему саду

Петербуржцы поделились умилительной видеозаписью — две утки направляются в Летний сад по пешеходному переходу. Побывав на Дворцовой набережной, представительницам пернатых захотелось осмотреть и близлежащие достопримечательности — но чтобы это сделать, им необходимо было для начала перейти дорогу. Организованно и соблюдая правила дорожного движения — на отдых!

«Опять утки умнее пешеходов и велосипедистов», «Какие умницы, по правилам шагают!», «Даже утки культурные — по зебре переходят. Вот что значит «культурная столица»!», — реагируют в комментариях петербуржцы.

Напомним, ранее тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса — скорее всего, они не успели за своей мамой и остались на другой стороне дороги.

Но на этом истории спасения не заканчиваются. 22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали (и нашли!) для дедули новых хозяев.