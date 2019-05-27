Сергей Ушан расскажет о психологии и философии Петербурга

Креативный директор коммуникационного агентства Zero встретится со слушателями в рамках городского образовательного проекта iD Club от строительной компании Euroinvest Development. Лекция «Ты откуда? – из Санкт-Петербурга, Ленинграда или Питера» пройдет 30 мая. На встрече с Сергеем Ушаном слушатели познакомятся с разными «ключами» восприятия города и ценностей, попробуют чуть глубже посмотреть на привычные артефакты эпохи.

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо до 29 мая, 17.00 зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA в разделе iD Club на сайте и обязательно вступить в группу проекта в VK.

Количество мест ограничено, поэтому 29 мая в 19.00 в группе проекта VK будет проведен розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

idmurino.ru