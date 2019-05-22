Петербургские велосипедисты устроят вечерний пробег по Западному скоростному диаметру

1 июня в Петербурге стартует масштабный городской велопробег — любители активного вида спорта смогут преодолеть дистанцию в 10,5 километров или принять участие в полумарафоне на 21,1 километр по Западному скоростному диаметру.

Фестиваль ЗСД пройдет в Петербурге во второй раз — городские велосипедисты присоединятся к вечернему забегу по скоростной трассе Западного скоростного диаметра. Старт и финиш Фестиваля ЗСД в этом году будут находится в разных местах — маршрут начнется у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42, а финиширует на съезде ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Во время проведения велозабега данный участок будет временно закрыт для автомобилистов в одном направлении.

Уже сейчас к фестивалю присоединились более 6 тысяч участник, однако организаторы сообщают, что регистрация в самом разгаре — дополнительные места будут появляться по мере необходимости. Велосипедисты преодолеют дистанцию в 10,5 километров или смогут принять участие в полумарафоне на 21,1 километр, каждому участнику на старте также выдадут футболку со стартовым номером, метку хронометража, электронный сертификат участника, обеспечат едой и водой в пунктах питания. Все финишировавшие велосипедисты получат медали.

Кроме того, на территории ЗСД будет организована фестивальная зона, в которой пройдут лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, концерты, а также развлечения для детей.

Минимальный возраст участников — 16 лет. Для того, чтобы зарегистрироваться на фестиваль, можно заполнить специальную форму по ссылке. Дополнительные места будут появляться по мере необходимости.

Напомним, также в Петербурге в четвертый раз состоится ежегодный Большой велопарад — в этот день по всей стране любители двухколесного транспорта и активного отдыха устраивают массовые забеги. Маршрут для велопарада был выбран самими петербуржцами, общая протяженность которого составит 17 километров.