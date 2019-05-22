«Втянуты в какие-то игры»: Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери на шоу «Голос.Дети»

Певица Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери, Микеллы Абрамовой, на шоу «Голос.Дети». Исполнительница заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», однако выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится».

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама. Но я думаю, что все должно хорошо закончится», — рассказала Алсу в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Певица также отметила, что подробную позицию по поводу произошедшего выскажет 1 июня.

Дирекция «Первого канала» приняла решение переснять финальный эпизод вокального шоу «Голос.Дети» — специальный выпуск будет транслироваться 24 мая в прямом эфире телеканала. К участию приглашены все финалисты конкурса, в том числе и Микелла Абрамова. Решение об участие дочь Алсу примет самостоятельно.

Напомним, слухи о возможной проверке результатов шоу подтвердились спустя день после выхода финала шоу — 26 апреля стало известно, что в ходе финального голосования шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором, осуществлявшим прием и подсчет голосов, действительно были отмечены «некоторые аномальности».

Позже «Первый канал» принял решение аннулировать итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети». К проверке привлекли экспертов компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов и использование ботов при голосовании за участницу. Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Финальный эпизод проекта «Голос. Дети» был показан в эфире вечером 26 апреля. Всего в нем участвовали девять конкурсантов, тройкой лидеров стали Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова. Победительницей стала 10-летняя Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова — она стала победительницей, получив 56,5% голосов зрителей, исполнив песню Дианы Гурцкой «Ты здесь». За Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова — 15,6%. Победителя определяют путем SMS-голосования зрителей. Результат Абрамовой высокий, но не беспрецедентный для шоу — в первом сезоне Алиса Кожикина победила с результатом 58,2%, в третьем Данил Плужников набрал 61,7% в суперфинале.