РПЦ попросила не называть строительство в Феодоровском городе «резиденцией» патриарха — однако пространство для нужд церковнослужителей там появится

Сегодня издание The Bell со ссылкой на источники на строительном рынке сообщило о строительстве личной резиденции патриарха Кирилла в подворье Феодоровского государева собора в Пушкине . Однако глава пресс-службы патриарха Александр Волков информацию издания опроверг и попросил не называть строительство «резиденцией».

Ранее сообщалось, что под резиденцию отведут помещения трапезной палаты комплекса, в которых расположится домовая церковь, гостиная и библиотека с бильярдной — под общим управлением системы «умный дом». Волков подтвердил, что на территории комплекса, который в данный момент находится под реставрацией, будет предусмотрено пространство для пребывания главы РПЦ, однако «резиденцией» называть его не стоит.

«Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет. Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», — рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» Александр Волков.

Глава пресс-службы также отметил, что для личных нужд у патриарха есть резиденция — она находится в подмосковном Переделкине, где и живет глава РПЦ. «Конечно, не идёт речь о том, чтобы там (В подворье Феодоровского государева собора в Пушкине, — прим. ред.) строился какой-то комплекс лично для патриарха. Не готов говорить о вопросах собственности. Но сейчас это все на балансе государства и проводится реконструкция Управделами президента, их подрядчиками», — добавил Волков.

Напомним, ранее сообщалось, что под резиденцию патриарха реставрируют территории подворья Феодоровского государева собора площадью 20 тысяч квадратных метров — дополнительно застроят еще 5 тысяч. Собеседники издания утверждают, что в трапезной палате построят лифт и используют систему «умный дом» — для управления электроникой во всем комплексе организуют диспетчерский пункт, а для гостей патриарха Кирилла создадут номера в белокаменной палате площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом рядом с трапезной палатой.