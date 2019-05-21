В подворье Феодоровского государева собора в Пушкине обустроят личную резиденцию патриарха Кирилла

В подворье Феодоровского государева собора в Пушкине появится личная резиденция патриарха Кирилла. Под резиденцию отведут помещения трапезной палаты комплекса, в которых расположится домовая церковь, гостиная и библиотека с бильярдной — под общим управлением системы «умный дом».

О планах на строительство резиденции сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на строительном рынке. Под резиденцию патриарха реставрируют территории подворья Феодоровского государева собора площадью 20 тысяч квадратных метров — дополнительно застроят еще 5 тысяч. Собеседники издания утверждают, что в трапезной палате построят лифт и используют систему «умный дом» — для управления электроникой во всем комплексе организуют диспетчерский пункт, а для гостей патриарха Кирилла создадут номера в белокаменной палате площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом рядом с трапезной палатой.

Сообщается, что часть объекта планируется отвести под музей. Таким образом, он будет функционировать по типу Храма Христа Спасителя в Москве — принадлежать светским властям, но часть прибыли отойдет к РПЦ.

Общая стоимость заказа на реставрацию — 2,8 миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком проекта станет петербургская строительная компания «Геоизол», заказчиков — Управление делами президента. Средства на обустройство внутреннего убранства резиденции будут выделены отдельно. Работы уже начались, однако до этого момента были засекречены — плановая дата завершения проекта приходится на конец 2021 года.

Феодоровский городок — комплекс сооружений в городе Пушкине на Академическом проспекте у Фермского парка. Строительство городка проходило в 1913-1918 годах при императоре Николае II. В 1994 году городок передали во владение Русской православной церкви. В 2010 году получил статус Синодального подворья. В настоящее время является Патриаршим подворьем. Находится под управлением благочинного Царскосельского благочиннического округа.