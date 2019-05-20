Окно в одной из парадных на Гороховой улице (со знаменитым видом на Исаакиевский собор!) закрыли решеткой

Жители одного из домов на Гороховой улице в Петербурге приняли вынужденные меры по сохранению комфортной жизни. Окно в парадной, известное своим знаменитым видом на Исаакиевский собор, закрыли решеткой. Местные жители устали от наплыва любителей пофотографироваться.

«Уважаемые жители и гости города, любящие фотографироваться в чужих парадных! Вынуждены вам сообщить, что данное окно закрыто! Просим вас не беспокоить жителей парадной — во избежание конфликтной ситуации!», — гласит объявление, которое местные жители разместили на входной двери в парадную. На вынужденные меры их толкнули любители пофотографироваться — после прихожан в парадной остается грязь, особенно в слякотную погоду, а некоторые и вовсе приносят с собой алкогольные напитки.

«До сотни человек проходит в день. Обзванивают квартиры, беспокоят людей, грубят. Жильцов, что живут на седьмом этаже, совсем достали. Обитатели подъезда скинулись и поставили решетки. Но даже после этого приходят и встают на подоконник. Теперь жители будут думать по поводу установки более крупной решетки», — рассказали «Фонтанке» петербуржцы.

Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской. Последняя помывка прошла вчера, 19 мая — краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века, которая стоит в парадной дома №43 на улице Жуковского. Печь не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами — спецдесант по спасению реликвии постарался отмыть ее от многолетнего неуважительного отношения.