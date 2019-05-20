В Петербурге пройдет интенсив-фестиваль «Городские джунгли» — о растениях в жизни жителей мегаполиса

21 и 22 мая в будущей Точке кипения ГУАП на Большой Морской, 67 пройдет интенсив-фестиваль «Городские джунгли» — он стартует под патронажем проекта «Экология+Искусство», главная тема которого станет растения в жизни жителей мегаполиса. Горожанам расскажут о экопартизанинге, влиянии общественных пространств на модель поведения и том, почему за городским огородничеством — будущее.

«Городские джунгли» расскажут о том, как общественные пространства влияют на модель взаимодействия с внешним миром, связано ли ментальное здоровье с состоянием городских садов и парков, что такое экопартизанинг и зачем создавать городские фермы. Организаторы ждут не только «адептов комнатных фикусов и алоэ», но и скептиков и безразличных к зеленому миру — на фестивале понравится всем, уверяют они.

В программе фестиваля «Городские джунгли» встречи с молодыми урбанистами, ландшафтными архитекторами и активистами объяснят, почему растения играют в жизни роль более важную, чем многие думают. «Перед началом лета наш фестиваль предлагает каждому задуматься о роли физического пространства повседневности. Частное оно или общественное — это пространство вписано в тело городской среды и требует внимания, заботы и воздуха. Поэтому мы собрали экспертов, которые объяснят, как жить в нем так, чтобы дышалось глубоко и ровно», — рассказывают организаторы.

В дальнейших планах организаторов — посадка цветущего оазиса в центре Петербурга. Подробности и билеты на фестиваль «Городские джунгли» можно посмотреть здесь.