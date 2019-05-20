Депутаты ЗакСа предложили штрафовать управляющие компании за незаконную рекламу

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили штрафовать управляющие компании и ТСЖ за незаконную рекламу. С соответствующим предложением выступил депутат Александр Тетердинко — он предложил возложить ответственность за чистоту фасадов на владельцев коммерческих зданий, кто отказывается удалять незаконные надписи с фасадов.

Депутат предлагает дополнить городской кодекс об административных правонарушениях ответственностью за отказ от очистки элементов благоустройства от незаконных афиш, плакатов и объявлений. Так, если поправки будут внесены, ответственность за рекламный мусор понесут собственники коммерческих зданий, а также управляющие компаний и ТСЖ многоквартирных домов.

«Никому не нравится назойливая реклама, которую расклеивают на стенах домов, заборах и лавочках. Однако сейчас собственники зданий не отвечают за очистку фасадов и элементов благоустройства от объявлений. Наказание могут понести только расклейщики такой рекламы. Мы предлагаем внести изменения в закон и наказывать собственников зданий, с которых месяцами не убираются рекламные плакаты», — отметил Тетердинко.

Тетердинко также отметил, что на данный момент реклама не считается мусором — штрафуют только за грязные и разрисованные фасады домов. Так, игнорирование рекламного мусора, согласно поправкам в законопроект, может повлечь за собой штраф от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга приняла решение об увеличении размера штрафов за размещение граффити и незаконной рекламы на фасадах зданий в городе. Так, для граждан минимальный размер штрафа повышен с 1 до 3 тысяч рублей. А еще в 2016 году на проспекте Луначарского чиновники «очистили» от объявлений дорожный столб и светофор с помощью программы Paint. Снимок они выслали в ответ на жалобу местного жителя на нелегальную рекламу.