Лето в городе: до середины недели в Петербурге прогнозируют жару и теплые ночи

Лето в городе! Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду для середины мая — с понедельника по среду петербуржцев ждут по-летнему жаркие деньки и теплые ночи. Однако не за горами кратковременные дожди с грозами и порывистые ветра.

По сообщению ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 20 мая, обещают малооблачную погоду без осадков — днем воздух прогреется до 25-27 градусов, ночью от 11 до 13 градусов. На следующий день, во вторник, синоптики также прогнозируют до 28 градусов со знаком плюс. Ночи по летней традиции теплые, с еле заметным западным и южным ветром.

Однако ситуация изменится в среду — 22 мая в город придут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет варьироваться на отметке в 20 градусов выше ноля. С четверга по субботу относительная облачность, а столбик термометра не поднимется выше 18 градусов.

Напомним, прошлое лето практически побило температурный рекорд Петербурга — целый месяц столбик термометра не опускался ниже отметки в 25 градусов. Благодаря беспрецедентной для города высокой температуре воздуха, петербуржцы принялись искать новые места для пляжного отдыха. Одним из таких стало озеро Донцо, которое в сети уже назвали «петербургскими Сейшелами».