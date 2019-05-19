В Кронштадте восстановили первого морского робота — в 1980-х годах он обследовал дно и спасал тонущие подлодки

В Кронштадте завершилось восстановление одного из первых морских роботов советского периода — в 1980-х годах он обследовал морское дно на наличие затонувших объектов, а также заводил шланги с воздухом в подводные лодки, терпящие бедствие. Машина станет первым необитаемым экспонатом Музея батискафов и глубоководных аппаратов «Эра Гидрокосмоса», который располагается в городе-порте.

Робот оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами — морской комплекс МТК-200 стоял на гусеничном ходу и находился на вооружении Военно-Морского Флота в 1980-х годах. Робот фотографировал затонувшие объекты, мог подать в терпящую бедствие подводную лодку кислород, а также поднимать на поверхность предметы весом до 100 килограмм. МТК-200 в том числе осуществлял ремонт подводной части корпусов кораблей, причалов и проводил научно-исследовательские работы.

Теперь робот станет первым необитаемым экспонатом музея батискафов в Кронштадте. «В Кронштадте завершены восстановительные работы над одним из первых советских морских роботов, который будет размещен в единственном в России и крупнейшем в мире музее батискафов и глубоководных аппаратов "Эра Гидрокосмоса»», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Напомним, музей батискафов «Эра гидрокосмоса» открылся в Кронштадте 2 декабря 2018 года — он стал первым в России и крупнейшим в мире музеем малых подводных самоходных аппаратов. Коллекция подводных самоходных аппаратов начала формироваться еще в прошлом году. На сегодняшний день в экспозиции музея представлены две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижная водолазная станция ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».

Выставочный комплекс располагается под открытым небом на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает только в выходные дни. Все экспонаты предоставлены различными частями Военно-Морского флора России, а также научными организациями и рыболовными предприятиями. Реставрацией аппаратов занимались военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.