Видео дня: Юрий Дудь заметил плывущего по каналу Грибоедова бобра

Журналист и блогер Юрий Дудь, прогуливаясь по Петербургу, заметил бобра — животное мирно плыло по каналу Грибоедова возле Львиного моста. Видео-подтверждение Дудь выложил в своем Instagram. «Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — сообщил он.

Бобер был замечен возле пешеходного Львиного моста через канал Грибоедова. В комментариях под постом Дудя подписчики рассказали, что это не первый случай выхода бобров «в свет» — животных можно встретить в районе Новой Голландии, в водах реки Мойки и канала Грибоедова. «Изначально бобры жили в районе Новой Голландии на Крюковом канале. Причем по приданию чуть ли не с петровских времен. Первый раз увидел их лет 10 назад, когда учился в консерватории, она там близко. Сейчас, видимо, ареал обитания расширился из-за вечного грохота и стройки», — рассказали петербуржцы.

«К бобру зашел на страницу, а он такой: "выходишь поплавать, а там живой Дудь"», — также шутят подписчики.