Видео дня: Юрий Дудь заметил плывущего по каналу Грибоедова бобра
Журналист и блогер Юрий Дудь, прогуливаясь по Петербургу, заметил бобра — животное мирно плыло по каналу Грибоедова возле Львиного моста. Видео-подтверждение Дудь выложил в своем Instagram. «Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — сообщил он.
Бобер был замечен возле пешеходного Львиного моста через канал Грибоедова. В комментариях под постом Дудя подписчики рассказали, что это не первый случай выхода бобров «в свет» — животных можно встретить в районе Новой Голландии, в водах реки Мойки и канала Грибоедова. «Изначально бобры жили в районе Новой Голландии на Крюковом канале. Причем по приданию чуть ли не с петровских времен. Первый раз увидел их лет 10 назад, когда учился в консерватории, она там близко. Сейчас, видимо, ареал обитания расширился из-за вечного грохота и стройки», — рассказали петербуржцы.
«К бобру зашел на страницу, а он такой: "выходишь поплавать, а там живой Дудь"», — также шутят подписчики.
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@llklarisa
Напомним, в декабре 2018 года под одним из мостов в центре Петербурга сфотографировали нерпу, которая выбралась на лед. А еще у Большого Обуховского моста в Петербурге заметили лавирующую между дрейфующими льдинами нерпу. По словам петербуржцев, поделившихся находкой в социальных сетях, ластоногая плыла по Неве, а после скрылась под толщей льда.
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