В России официально разрешили использовать незаконные свалки

Министерство природных ресурсов и экологии России официально разрешило использовать незаконные свалки — Министерство юстиций уже выпустило соответствующее положение. В течение четырех лет «стихийные» свалки будут принимать мусор — такая мера является вынужденной из-за дефицита легальных полигонов. Об этом пишут «Ведомости».

Замминистра природных ресурсов Владимир Логинов главной причиной такого решения называет дефицит легальных мусорных полигонов — еще четыре года в качестве вынужденной меры функционировать будут незаконные свалки. В это время региональные власти должны будут внести их в реестр, после чего Минприроды и Росприроднадзор решат, какими из них можно продолжать пользоваться.

Ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн коммунальных отходов — перерабатывается только 5-7%, остальное подвергается захоронению. Легальных полигонов около 1099, много и полигонов, выработавших ресурс, и несанкционированных свалок. В 2018 году нерекультивированных свалок осталось более 8300. По данным исполняющего обязанности заведующего кафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Натальи Соколовой, легализовать могут до 5 тысяч свалок — дополнительный мусор, хранящийся в их пределах, начнет вытеснят выделения от старых отходов в грунтовые воды, откуда они могут попасть в питьевую воду.

Эксперты считают, что подобное предложение — худшее из того, что можно сделать с мусором. Так, директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик называет старые свалки «химической бомбой», а представитель министерства ЖКХ Московской области, в свою очередь, сообщает, что в столичных регионах к такой методике не прибегнут.

Но не все так плохо. Напомним, министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Дмитрий Медведев также признал, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды.