На Тульской улице в Петербурге появился первый легальный электрический щиток с граффити. Изображение было согласовано с администрации города, а инициаторы его появления объясняют проделанную работу экспериментом — по их словам, «на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления». Теперь создатели обещают — кольчуга, щит, меч и антивандальный лак защитят его от нападений.

Петербургские активисты почти год работали над официальным согласованием оформления заброшенных электрических щитков — они используются в качестве рекламного места по всему городу. Получив разрешение, петербуржцы разработали дизайн первого граффити, а уже сегодня утром отчитались о проделанной работе — они традиционно провели очистку щитка от афиш и рекламы, нанесли грунт и фоновую краску, поверх изобразив кольчугу, щит и меч. Завершил работу антивандальный лак. Соседний щиток также был облагорожен, однако, без нанесения на него рисунка — это решение также является частью эксперимента.

«Как известно, зарубежный и российский опыт показывают, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления. В прошлом году мы подтвердили эту гипотезу на практике. На этот раз нам предстояло поработать сразу с двумя шкафами. В результате на один из шкафов нанесен стрит-арт, а второй получил серую окраску. Будет интересно проследить, какой из щитков первым подвергнется оклейке афишами. Хоть и благодаря нанесенному лаку незаконную рекламу будет очень легко снять», — рассказывают активисты.

В дальнейших планах петербуржцев (уже легальных) — оформление электрического щитка на Лиговском проспекте.

Напомним, ранее жители центрального района своими силами отремонтировали детскую площадку «Алые паруса» советского периода — сначала горожане очистили конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске. На субботник по спасению местной достопримечательности пришли и дети — вместе с родителями они очистили и покрасили бетонную волну.