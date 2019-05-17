В Петербурге согласовали проект нового корпуса Концертного зала Мариинского театра

Работы по согласованному проекту нового здания Южного корпуса Концертного зала Мариинского театра будут проводиться в рамках реконструкции с пристройкой двух вспомогательных зданий — корпус станет шестиэтажной постройкой на общей площади 985,6 квадратных метров.

Здесь оборудуют Камерный концертный зал — он станет местом проведения мастер-классов по вокалу, а также репетиций артистов. В корпусе также обустроят административно-технические помещения и предприятия общественного питания. Во всем здании также создадут все необходимые условия для перемещения и комфортного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями.

Положительное заключение по проекту нового корпуса было выдано Главгосэкспертизой еще в 2017 году — тогда планировалось, что южный вспомогательный корпус будет соединен с основным зданием галереей-переходом на уровне третьего этажа. По сообщению «Интерфакса», максимальная цена контракта составляет 80,6 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге снимут фильм о жизни артистов балета театра имени С.М. Кирова — так с 1935 по 1992 год назывался Мариинский театр — в период блокады Ленинграда. Кинематографисты надеются, что им удастся организовать показы фильма в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Москвы, на площадках которых регулярно демонстрируют независимые фильмы молодых режиссеров. А еще в Петербурге появился очень нужный сервис — Telegram-бот, который находит дешевые билеты в Мариинский театр. Бот умеет отслеживать цены на спектакль, сохранять информацию о поиске и доказывать, что «Мариинка — не значит дорого».