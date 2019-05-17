Скончался архитектор Юймин Бэй — создатель пирамиды Лувра, зала славы рок-н-ролла и библиотеки Джона Кеннеди

Юймин Бэй родился в китайской провинции Гуанчжоу в 1917 году — а уже в 1935 году переехал в Америку ради поступления в архитектурную школу при Пенсильванском университете. За свою карьеру Бэй создал проекты множества знаковых зданий по всему миру — среди них библиотека Джона Кеннеди в Бостоне, небоскреб Банка Китая в Гонконге, Восточное здание Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и пирамида Лувра в Париже. Юймин Бэй вышел на пенсию как архитектор в 1990 году — с тех пор он работал в качестве архитектурного консультанта, в первую очередь, в архитектурном бюро своих сыновей Pei Partnership Architects.

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона служит главным входом в Лувр и является одним из символов Парижа. Ее постройка заняла три года — с 1985 по 1989 год. Ее высота составляет 21,6 метров. Вокруг большой пирамиды расположены три пирамиды поменьше, они выполняют только роль иллюминаторов. Грани пирамид полностью состоят из стеклянных сегментов, таким образом обеспечивается оптимальное освещение подземного вестибюля, где находятся кассы, информатории и входы во все три крыла музея.