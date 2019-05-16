Эрмитаж занял первое место в рейтинге самых посещаемых музеев за 2018 год
Издание The Art Newspaper опубликовало рейтинг посещаемости российских музеев от Минкульта за 2018 год, который показал, что самым популярным стал Эрмитаж. За предыдущий год в нем побывало 4 374 600 человек.
На втором месте расположился петербургский Русский музей — его посетили 2 192 200 человек. Московская Третьяковская галерея заняла третье место в списке рейтинга — у нее на 23 400 посетителей меньше, чем у Русского музея.
Самая популярная выставка прошла в московском музейно-выставочном объединении «Манеж», она называлась «Сокровища музеев России» — на ней побывало 212 539 человек.
На втором месте расположилась выставка шедевров Лейденской коллекции, а на третьем —живопись Пьеро делла Франческа.
Всего за 2018 год музеи посетило более 154 миллионов человек, за предыдущий же насчитывалось 125 миллионов посетителей.
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