Петербуржцам покажут эскизы костюмов и декораций к постановкам Додина и Бутусова

С сегодняшнего дня, 16 мая, в петербургском музее театрального и музыкального искусства представят декорации и костюмы из постановок Мариинского театра, Большого, ряда ключевых российских и зарубежных театров. Благодаря персональной выставке петербуржцы смогут увидеть знакомые постановки глазами художников и проследить тенденции театрально-декорационного дела.

Художники оформляли оперы «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» в Мариинке, драматические спектакли: постановки Льва Додина, Юрия Бутусова, Владимира Малыщицкого и балеты - многие эскизы из их личной коллекции зритель увидит впервые. Работы принадлежат выпускникам мастерской Эдуарда Кочергина Александру Орлову и Ирине Чередниковой , которые на сегодняшний день являются ведущими российскими сценографами и лауреатами «Золотой маски» и «Золотого софита».