У дома летчика Чкалова на Петроградской стороне закрасили граффити в его честь

В Петербурге с Петроградской стороны исчезла картина, посвященная советскому лётчику-испытателю Валерию Чкалову. Она располагалась у его дома — об этом свидетельствует установленная мемориальная доска.

Граффити появилось шесть лет назад, рисунок выполнили уличные художники по инициативе местной активистки.

«Это была достопримечательность. Сюда приезжали туристы фотографироваться», — поделился местный житель с «Фонтанкой». Сейчас изображение закрашено коричневой краской. Ранее жалобы на граффити не поступали ни в местное ТСЖ, ни на портал «Наш Санкт-Петербург».