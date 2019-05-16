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У дома летчика Чкалова на Петроградской стороне закрасили граффити в его честь

В Петербурге с Петроградской стороны исчезла картина, посвященная советскому лётчику-испытателю Валерию Чкалову. Она располагалась у его дома  — об этом свидетельствует установленная мемориальная доска.

Граффити появилось шесть лет назад, рисунок выполнили уличные художники по инициативе местной активистки.

«Это была достопримечательность. Сюда приезжали туристы фотографироваться»,  — поделился местный житель с «Фонтанкой». Сейчас изображение закрашено коричневой краской. Ранее жалобы на граффити не поступали ни в местное ТСЖ, ни на портал «Наш Санкт-Петербург».

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