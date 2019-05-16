«Ночь музеев» — главное музейное приключение года. Чтобы бесконечно не стоять в очередях, в маршруте можно замиксовать ночной концерт в Большом зале Филармонии с посещением неочевидных музеев, например подводной лодки «Народоволец». «Собака.ru» внимательно изучила лайн-ап субботней культурной вечеринки и выбрала 20 разноплановых музеев, концертных залов и библиотек. Вдыхаем ароматы XVIII века во дворах Кунсткамеры, слушаем Псоя Короленко и Вячеслава Гайворонского в саду музея Ахматовой и смотрим на винтажные такси в «Севкабель Порту».



Все площадки можно посетить по единому билету, который стоит 400 рублей. Детям до 7 лет — вход бесплатный. В акции участвуют 120 музеев, библиотек, галерей, концертных залов и научных учреждений.Все площадки можно посетить. Детям до 7 лет — вход бесплатный. Билеты продаются в кассах каждого музея-участника или билетных кассах, а также на сайтах kassir.ru и bileter.ru.

Метро будет работать всю ночь, кроме того для посетителей «Ночи музеев» запустят бесплатные автобусы по 6 маршрутам.

Большой зал Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

12 концертов-посвящений химическим элементам таблицы Менделеева: за водород отвечает саундтрек к «Гарри Поттеру», за золото — Моцарт и Чайковский, а за франций — слезовыжимающая тема Эннио Марриконе к фильму «Профессионал» (кажется, самая популярная мелодия эпохи полифонических рингтонов). Где-то между музыканты сыграют ABBA на русских народных инструментах и Бетховена в джазовой обрабоке, а в 6 утра тех, кто уснет прямо в филармоническом кресле разбудит орган. Уникальный шанс проснуться к первому поезду метро под Баха или Генделя. 18:00–6:00

Михайловская ул., 2

Подводная лодка «Народоволец»

Ночь на подводной лодке — отличный вариант для романтического свидания, правда доступный только раз в году, на «Ночь музеев». Кроме экскурсий по отсекам «Народовольца» музей обещает рассказы ветеранов флота об особенностях жизни «под водой», реконструкции исторических боев Великой Отечественной войны и, почему-то, дефиле женской моды 1940-х годов. 18:00–6:00

Шкиперский проток, 10

Научный квартал

Open-air фестиваль «Химические элементы» — фестиваль в фестивале, который объединил научные музеи и институты на Стрелке Васильевского острова и выступления ученых и музыкантов на открытом воздухе. Сотрудник Государственного Эрмитажа расскажет о реставрации, ученые под руководством «митька» Дмитрия Шагина создают «Химическую азбуку», а на сцене выступят фанк-группа Great Revivers, фьюжн-афробит коллектив KENAKO и Псой Короленко. Судя по анонсу, на тематической стрит-фуд площадке, можно будет попробовать на вкус кислород и озон, урановые ломы и свинцовую дробь, а также полониевые пирожные (надеемся, что это шутка). 18:00–6:00

В.О., Биржевой проезд, 6

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Старейший музей страны впервые участвует в «Ночи музеев» и нагоняет мистики: в залах оживут экспонаты XVIII века и сам Ломоносов поведает о замыслах Петра I, учредившего Кунсткамеру. Во дворе ожидается аудио-визуальный перформанс со звуками, запахами и образами галантного столетия. Среди специально созданных для этой ночи ароматов: «Великая стройка» (запах дегтя, сена и струганных досок) и «Новые правила жизни» — аромат, напоминающий о кофе, табаке, знатных дамах и кавалерах Петровской эпохи. Внимание: тот самый зал с «уродцами» работать не будет. 18:00–23:00

Университетская наб., 3

Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств

В Некрополе мастеров искусств никто не похоронен — это парк памяти, куда в советское время привезли около 60 надгробий и памятников с могил композиторов, поэтов и писателей. Каждую «Ночь музеев» тут проходят вечерние и ночные экскурсии, поэтический open air и загадочная музыкально-театральная «мистерия в некрополе». Возможно, лучшее время, чтобы посетить это место, особенно, если вы всегда хотели погулять ночью по кладбищу, но боялись — надгробные плиты и памятники подсвечены горящими свечами и каждый посетитель может поставить свою свечу у монумента близкого ему по духу героя, например Петра Ильича Чайковского или Вере Федоровне Комиссаржевской. 18:00–06:00

пл. А. Невского, 1

Библиотека книжной графики и Библиотека комикса

Если вы хотели нарисовать комикс, но не знали с чего начать — вам на мастер-классы по манге (в 4:30 утра!), акварельному комиксу и проработке персонажа. Если вы пока готовы только смотреть на искусство — всю ночь работает выставка 404 not found, где современные художники Александр Дашевский, Александра Гарт, Семен Мотолянец, Саша Зубрицкая, арт-группы «Север-7» и другие расчленят жанр комикса на элементы и соберут заново в своих объектах, перформансах и artist books. Для фанатов аниме — ночной кинопоказ манги «Я хочу съесть твою поджелудочную» 18:00–6:00

7-я Красноармейская ул., 30

Музей Анны Ахматовой

В самом тихом и приятном музейном саду в центре города всю ночь будет играть живая музыка. Выступит легендарный композитор и трубач Вячеслав Гайворонский, медитативная этно-группа Mama nature, которая смешивает звуки канжиры, узбекского тара и лаверсной арфы, а также Псой Короленко, подаривший нам матерные частушки про Хайдеггера и Фассбиндера. Хэдлайнер вечер — актриса Светлана Крючкова, которая прочтет стихи поэтов 20 века в собственной интерпретации. 18:00–6:00

Вход с Литейного проспекта, 53

Ленфильм

На съемочную площадку нового фильма вас, конечно, не пустят, зато покажут реквизит, костюмы и мебель из культовых постановок студии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Человек-амфибия». Шоу тоже будет: одно устроят каскадеры, а второе, научно-химическое, — работники СПБГЭТУ «ЛЭТИ». Кроме того, сотрудники студии разберут съемочный процесс на периодические элементы на специальной экскурсии, хотя в случае кино правильнее говорить об алхимии и философском камне. 18:00–6:00

Каменноостровский пр., 10

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков(МИСП)

В самом уютном музейном дворике на все лады будут объяснять, что такое современное искусство. Балаган-перформанс на эту «животрепещущую» тему покажет уличный театр ростовых кукол «Странствующие куклы господина Пэжо», кроме того посетители увидят на английском языке фильм «Манифесто» — все художественные манифесты XX века в исполнении Кейт Бланшетт. Луковка на пироге — лекция о сходствах интернет-мемасиков и революционного плаката от фронтмена группы Shortparis Николая Комягина, по совместительству — руководителя образовательного отдела музея. 18:00–6:00

Набережная канала Грибоедова, 103

Петербургский музей автобусов

«Севкабель Порт» приютит на «Ночь музеев» экспозицию о такси до эпохи «убера»: от «газиков» ГАЗ-А начала тридцатых до «Волг» конца двухтысячных, от лимузинов ЗИС-110 и ЗИМ до ГАЗелей и «пазиков» в маршрутном такси. В образовательно программе — лекции о жизни самого буржуазного транспорта советского союза и показ кинофильмов. В музыкальной программе — группа «Пролетарское танго», благодаря которой трогательные ретро-мелодии и сентиментальные тексты вновь вошли в моду в Петербурге. 18:00–6:00

Севкабель Порт

Кожевенная линия, 40

Ботанический сад Петра Великого

Одна из самых красивых локаций «Ночи музеев», куда всегда стоят очереди, но это того стоит — ночью работают 4 субтропические оранжереи, а в саду играет джаз и выступают актеры уличных трупп Театр имени Которого и театра «СоЛу». На экскурсиях и квестах предлагают совершить путешествие из Австралии и Новой Зеландии в Америку, Европу, Азию и Африку, чтобы посмотреть из каких элементов состоит Царство растений. 18:00–6:00

ул. Профессора Попова, 2

Анненкирхе

Над лестницами живописно разрушившегося интерьера лютеранской церкви повиснет месяц со звездами, а стены преобразит видео-мэппинг —в час устроят по два сеанса. В промежутках будет звучать орган и церковный хор. 18:00–6:00

Кирочная улица, 8В

Петербург-концерт в здании бывшего Екатерининского собрания

Открытие Камерного зала в нарядном особняке бывшего Екатерининского собрания совпадает с «Ночью музеев». История места связана с Сергеем Дягилевым, Анной Павловой и Николаем Евреиновым, поэтому там воссоздадут атмосферу аристократического бала начала ХХ века, а также покажут как проходили репетиции артистов «Русских сезонов» и представления экспериментального театра той же эпохи «Кривое зеркало» (не путать с одиозной телепрограммой). 18:00–23:00

Набережная канала Грибоедова, 88-90

Музей советских игровых автоматов

В Музее игровых автоматов предлагают понюхать, потрогать и даже попробовать на вкус прошлое: будем вспоминать как пахнет мятный зубной порошок, шампунь «Кря-кря» (желтая бутылочка с красной крышкой, помните?) и «чайный гриб», который теперь называют камбучча. Слуховую память предлагают тренировать, угадывая ушедшие в прошлое звуки 90-х — например, проворачивающийся дисковый номеронабиратель телефонного аппарата или инопланетные гудки dial-up модема. 18:00–6:00

Конюшенная пл., 2 В

Пожарно-техническая выставка им. Б. И. Кончаева

В этом музее, который спрятался в медвежьем углу Васильевского острова, вы точно не были — он находится в краснокирпичном здании старой пожарной части с красивой башней и обладает самой большой в стране коллекцией раритетной пожарной техники. Во время «Ночи музеев» специалисты покажут как тушить огонь из пожарного шланга, что находится внутри красной машины и откроют двери «пожарного кинотеатра», что бы это не значило. 18:00–23:00

Большой пр. В.О., 73

Пространство «Скороход»

Передохнуть от толп в музейных залах советуем на премьере спектакля «театра Post» «Два перстня» о феномене советских вокально-инструментальных ансамблей. Это действо — приквел номинированного на «Золотую маску» спектакля «Ди-джей Павел» Дмитрия Волкострелова, который фактически единственный в Петербурге делает современный театр. «Два перстня» состоит из припылившихся треков некогда культовых групп, сложенных вместе по законам театральной драматургии. 18:00–23:00

Московский пр., 107, к. 5, 4-й этаж

Усадьба княгини Дашковой

В районе Кировского завода сохранилась усадьба XVIII века Кирьяново, построенная по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Когда-то она принадлежала графине Екатерине Дашковой, которая была ближайшей сподвижницей Екатерины II и почти 10 лет возглавляла Петербургскую Академию наук. Сейчас в затерянном в промзоне особняке работает Дворец Бракосочетаний, но один из флигелей отдали музею, где хранится коллекция редких книг Дашковой и предметы из дома где жил и работал Михаил Ломоносов. «Ночь музеев» — повод выбраться в эту неочевидную городскую достопримечательность, чтобы послушать на экскурсии о масонских ложах и посмотреть праздничный фейерверк в парке. 18:00–06:00

пр. Стачек, 45

Академическая капелла Санкт-Петербурга

Ночная концертная программа Капеллы — это краткая энциклопедия истории музыки: от композиций эпохи барокко и рококо, сыгранных на клавесине до танго Астора Пьяццолы. Концерты начинаются каждый час с 18:00 до 5:00 и длятся 45 минут: поп-музыка в джазовой обработке сменяет классику, сыгранную на русских народных инструментах, а Концерт для двух фортепиано с оркестром фа мажор Моцарта ораториальную сюиту Слонимского. 18:00–06:00

наб. реки Мойки, 20

Лютеранская церковь Святой Екатерины

В Лютеранской церкви 18 века на Большом проспекте Васильевского острова придумали программу про органную музыку 2 в 1: сначала вы узнаете о том, сколько в органе труб и механизмов и зачем органист играет одновременно руками и ногами, а затем слушаете концерт. В церкви установлен большой орган фирмы Sauer, который выглядит не менее впечатляюще, чем звучит — особенно ночью, когда включается подсветка. 18:00–06:00

В.О., Большой пр., 1а