В отношении мужчины, выбросившего собаку из окна четвертого этажа в Колпине, возбудили уголовное дело

В отношении мужчины, который вечером 9 мая выбросил свою собаку из окна четвертого этажа в Колпине, возбуждено уголовное дело — за содеянное петербуржцу грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, он проходит по статье «Жестокое обращение с животными».

Личность петербуржца не раскрывается, однако известен его возраст — 29 лет. Его доставили в территориальный отдел полиции по Колпинскому району Санкт-Петербурга еще 9 мая — тогда сообщалось, что «неадекватному владельцу также потребовалась медицинская помощь». На тот момент в квартире находилась еще одна собака породы хаски — соседи временно забрали ее себе.

По результатам разбирательства, в отношении мужчины было возбуждено дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Жестокое обращение с животными». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается — санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, инцидент произошел 9 мая в районе 19:00 — мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою собаку по кличке Ютта из окна четвертого этажа дома №67 на проспекте Ленина в Колпине. На место был вызван отряд полиции, написаны заявления со слов очевидцев. Собака была экстренно доставлена в ветеринарную клинику «Леноблвет», где находится по сей день. 11 мая Ютте была проведена операция остеосинтеза бедренной кости. «Ютта чувствует себя хорошо.После пережитого очень осторожно относится к людям. При любом прикосновении испытывает панику. Но вкусняшки от медсестры после процедуры съела с удовольствием!», — сообщают петербуржцы.