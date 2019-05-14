Из Петербурга запустили дополнительный автобусный рейс до Хельсинки

Регулярный рейс между Петербургом и Хельсинки (с остановкой Лаппеенранте) запустил один из крупных петербургских автобусных перевозчиков — АО «Третий парк». Компания стала седьмым официальным перевозчиком, работающим в финском направлении.

Ежедневно с автовокзала на Обводном канале будут курсировать китайские автобусы Golden Dragon, посадка в которых рассчитана на 51 человек. Стоимость билета будет варьироваться от 400 до 1 400 рублей.

Преимущество компании заключается в регулярности маршрута, в прохождении границы без очереди, а также в бесплатном провозе багажа.

На данный момент рейсы между двумя городами выполняют Lux Express, Ecolines, «Совавто», Mika K. Niskanen Oy, ООО «Партнер» и компания «Северная Пальмира». Легальные перевозчики гарантируют пассажирам более высокий уровень безопасности в отличие от «серого» бизнеса — отметил эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.