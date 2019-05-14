В «Англетере» пройдет фестиваль короткометражного кино о моде Be In Open Films

На грядущих выходных в Петербурге пройдет фестиваль короткометражного кино о моде Be In Open Films, площадкой события станет кинотеатр «Англетер» на Малой Морской улице, 24.

17 мая зрители увидят зарубежную программу. Фильмы из проектов VOID: участники - шесть молодых брендов, получившие возможность сотрудничества с профессиональными командами, которые создают контент для ведущих мировых изданий. Также состоится показ работ Buffalo zine — это пост-ироничный издательский проект, подготовивший для фестиваля семь короткометражных фильмов от прогрессивных испанских режиссеров. Среди них есть работы Альберта Мойя для Gucci и Dries Van Noten.

Российскую программу фестиваля покажут 19 мая: она включает в себя документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность, а также музыкальные клипы.