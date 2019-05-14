В честь «Ночи музеев» петербургский метрополитен запустит ретросостав 60-х годов

В Петербурге в честь акции «Ночь музеев» запустят ретросостав 60-х годов - об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В четырех отреставрированных вагонах расположится экспозиция об истории метро, они выйдут на линию 17 и 24 мая. Кроме того, во время акции в ночь на 18 мая метрополитен будет работать круглосуточно. На вход и выход будут открыты все вестибюли за исключением таких станций, как «Спасская», «Достоевская», «Технологический институт 1» и «Площадь Александра Невского 2». Экскурсии на ретросоставе начинаются в 19.30 - для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

Уникальный поезд был создан к юбилею метрополитена в 2015 году, на линию с пассажирами он выходит несколько раз в год в честь важных событий города.