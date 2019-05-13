В Петербурге отреставрируют четыре аллегорические скульптуры Ростральных колонн в составе ансамбля стрелки Васильевского острова — уже началась установка строительных лесов. Южная и северная колонны являются памятниками федерального значения, а скульптуры у подножий символизируют четыре великие реки России — Нева, Волхов, Волга и Днепр.

Для петербуржцев и туристов города скульптуры будут недоступны до конца августа — за это время предполагается удалить с поверхности скульптур раствор тонировки, дефектные мастиковки, атмосферные загрязнения и биологические поражения. Затем будет произведено укрепление пудостского известняка в зонах деструкции, восполнение утрат, заделка трещин и мастиковка, защитная обработка поверхности скульптур с помощью известковых составов и обработка гидрофобизатором. Наиболее крупные дефекты будут докомпоновываться натуральным известняком из карьеров в Гатчинском районе.

«Известняк неоднороден по своему строению, поэтому некоторые части камня больше подвержены разрушению, а более плотные — лучше сохраняются. Кроме того, с течением времени происходят утраты реставрационных растворов. В дефекты попадает вода, во время частных переходов через ноль градусов замерзает и оттаивает. Это разрушает камень. Реставраторам придется работать в том числе и в выходные, так мы поставили перед собой задачу завершить реставрацию в теплый период», — рассказала генеральный директор компании-реставратора Нина Шангина.

Работы по реставрации пока коснуться только четырех монументальных скульптур — последние работы по восстановлению их состояния проводились к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году. Сейчас КГИОП обсуждает возможность дальнейшей реставрации Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова с топливно-энергетическим комплексом «Газовый клуб» — они осуществляют обслуживание колонн после установки на них газовых светильников в 1957 году, а также финансируют текущую реставрацию.

Скульптуры, высеченные из пудостского туфообразного известняка, символизируют четыре реки России. У северной колонны — Волга и Днепр, у южной — Нева и Волхов. Они были выполнены скульпторами Жозефом Камберленом и Жаком Тибо, а также каменотесом Самсоном Сухановым.